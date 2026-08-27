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Quaest: Alan Rick lidera disputa pelo governo no Acre com 33%; Mailza Assis tem 24%

Escrito por Maria Magnabosco, especial para AE (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O senador Alan Rick (Republicanos) lidera a disputa pelo governo do Acre com 33% das intenções de voto, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta quinta-feira, 27. Mailza Assis (PP) aparece em segundo lugar, com 24%, seguida por Tião Bocalom (PSDB), com 15%.

Thor Dantas (PSB) tem 2%, Dr. Luisinho (Agir), 1%, e Eudo Raffael (PCB) registra 0%. Os indecisos somam 17%, enquanto 8% dizem que votarão em branco ou nulo ou que não irão votar.

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Na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados, Alan Rick tem 17% e Mailza Assis, 14%. Os dois estão tecnicamente empatados dentro da margem de erro. Tião Bocalom tem 3% e Thor Dantas, 2%. Outros nomes somam 0%. Os indecisos chegam a 57%, enquanto 7% dizem que votarão em branco ou nulo ou que não irão votar.

Para 59% dos entrevistados, a escolha do candidato ao governo é definitiva. Outros 40% afirmam que ainda podem mudar o voto até as eleições.

A pesquisa Quaest foi encomendada pela Rede Amazônica e ouviu 804 eleitores de 16 anos ou mais entre os dias 23 e 26 de agosto. A margem de erro é de três pontos porcentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral sob o número AC-09106/2026.

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Segundo turno

A Quaest também simulou seis cenários de segundo turno. Em uma disputa entre Alan Rick e Mailza Assis, o candidato do Republicanos tem 42% das intenções de voto, ante 35% da candidata do PP. Os indecisos somam 13%, enquanto 10% dizem que votariam em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos.

Contra Tião Bocalom, Alan Rick aparece com 48%, ante 27% do candidato do PSDB. Em uma disputa com Thor Dantas, Rick tem 60% e o candidato do PSB, 10%.

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A pesquisa também testou um confronto entre Mailza Assis e Tião Bocalom. A candidata do PP tem 43%, ante 27% do tucano. Contra Thor Dantas, Mailza registra 49% e o candidato do PSB, 12%.

Em uma eventual disputa entre Tião Bocalom e Thor Dantas, o candidato do PSDB tem 42% das intenções de voto, ante 13% do candidato do PSB.

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ELEIÇÕES 2026/AC/PESQUISA/QUAEST
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