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Quaest: 64% dos eleitores aprovam fim das bets e 61% aprovam o fim da escala 6x1

Escrito por Daniel Tozzi e Mariana Ribas (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira, 14, mostra que o fim da operação legal das bets no País e o fim da escala de trabalho 6x1 são as propostas do atual presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mais aprovadas pelo eleitor.

Conforme o levantamento, 64% dos entrevistados disseram que sabiam do fim das bets e apoiam a medida. Entre os que tinham conhecimento sobre a medida, 17% a desaprovam, de acordo com a pesquisa.

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Já o fim da escala de trabalho 6x1, que está sendo votada nesta quarta-feira pelo Senado, tem aprovação de 61% dos entrevistados, entre aqueles que foram ouvidos e tinham conhecimento sobre a medida. Também entre os que já conheciam a medida, a desaprovação é de 20%.

A Quaest entrevistou 2.154 pessoas com 16 anos ou mais, entre os dias 10 e 13 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08729/2026.

Entre as medidas relacionadas ao adversário de Lula no segundo turno das eleições, o senador Flávio Bolsonaro (PL), a que tem maior aprovação é a redução da maioridade penal para 16 anos e para 14 anos em caso de estupro. A proposta é aprovada por 61% dos eleitores que tinham conhecimento sobre ela, enquanto a desaprovação é de 8%.

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Também relacionada ao senador, a proposta de considerar facções criminosas e milícias como terrorismo é aprovada por 48% dos eleitores, enquanto a desaprovação é de 22%.

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