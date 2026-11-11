Quaest: 62% dos eleitores não se sentem representados pelos partidos políticos

Pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira, 11, aponta que 62% dos eleitores brasileiros não se sentem representados pelos partidos políticos. Na direção oposta, 38% afirmam que ao menos uma agremiação partidária representa a maneira como eles pensam.

O porcentual de eleitores que se sentem representados cresceu em todas as eleições desde 2014, mas ainda não retomou ao ápice da série histórica: em 2010, 41% se identificavam com algum partido e 59%, não.

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Os eleitores das regiões Sul (42%) e Centro-Oeste/Norte (42%) são os que mais se sentem representados pelas siglas atuais. Por outro lado, a maioria do eleitorado do Nordeste (63%) e do Sudeste (64%) diz que nenhuma legenda representa seu modo de pensar.

Os homens (41%) se sentem mais representados que as mulheres (35%), enquanto eleitores com 60 anos ou mais (68%) são os que menos se veem em alguma sigla.

A pesquisa também mostra que a identificação partidária cresce na medida em que a renda dos eleitores sobe. Entre os eleitores que recebem até 2 salários mínimos, 35% se sentem representados. O porcentual sobe para 37% na faixa entre 2 a 5 salários mínimos e vai a 43% entre quem recebe mais de cinco salários mínimos.

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O Partido dos Trabalhadores (PT) representa o pensamento de 18% dos eleitores, enquanto o Partido Liberal (PL), foi mencionado por 14%. Após a eleição de 2022, o PT tinha 15% e o PL, 8%.

O PT é mais popular no Nordeste (23%), enquanto o PL é o mais mencionado no Sul (20%). Os dois partidos estão tecnicamente empatados no Sudeste (15% a 13%) e no Centro-Oeste/Norte (20% a 18%).

A Quaest também questionou os entrevistados se há algum partido que eles não gostam: 51% responderam que sim e 49% disseram que não. O resultado indica uma polarização entre petistas e bolsonaristas: 25% responderam que não gostam do PT e 21%, do PL.

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A pesquisa mostra que 3% dos eleitores que votaram no presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno da eleição deste ano não gosta do PT. O índice sobe para 40% quando trata-se do PL. Entre os eleitores de Flávio Bolsonaro (PL), 2% não gostam do PL e 58% sentem o mesmo sobre o PT.

A Quaest entrevistou presencialmente 2.002 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 30 de outubro e 2 de novembro de 2026. A margem de erro é de dois pontos porcentuais e o nível de confiança é de 95%.