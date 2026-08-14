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Quaest: 56% acham que Lula será reeleito presidente; 27% acreditam em vitória de Flávio

Escrito por Gabriel de Sousa e Gabriel Máximo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Pesquisa do instituto Quaest encomendada pelo jornal O Globo e pela TV Globo e divulgada nesta sexta-feira, 14, mostra que 56% dos eleitores acreditam que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve ser reeleito em outubro. Os que acreditam que o senador Flávio Bolsonaro (PL) sairá vencedor somam 27%.

Os que acreditam na vitória do empresário Renan Santos (Missão), do ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) e no ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) são 1%, cada. Não sabem ou não responderam 14% dos entrevistados.

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A Quaest ouviu 2.004 entrevistados, com 16 anos ou mais, presencialmente, de 10 a 13 de agosto. A margem de erro é de 2 pontos porcentuais (p.p.), para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-06773/2026.

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