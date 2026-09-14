Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Política
publicidade
POLÍTICA

Quaest: 44% dizem ter mais receio da continuidade de Lula; 42% temem volta da família Bolsonaro

Escrito por Geovani Bucci e Daniel Tozzi (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira, 14, mostra que 44% dos eleitores têm mais receio da continuidade do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), enquanto 42% temem mais a volta da família Bolsonaro ao poder. Os porcentuais estão tecnicamente empatados, considerando a margem de erro de dois pontos porcentuais para mais ou para menos.

Na comparação com o levantamento da semana passada, o receio de um novo mandato de Lula oscilou de 43% para 44%, enquanto o temor do retorno dos Bolsonaro passou de 43% para 42%. Ambas as variações ficaram dentro da margem de erro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Outros 7% disseram ter medo das duas possibilidades, 2% não temem nenhuma delas e 5% não souberam ou preferiram não responder.

Em julho, 46% apontavam maior receio da volta da família Bolsonaro, ante 38% que temiam a continuidade de Lula. Em 14 de agosto, os índices eram de 45% e 41%, respectivamente, até chegarem ao empate numérico de 43% na rodada anterior.

No recorte regional, 56% dos eleitores do Nordeste temem mais o retorno dos Bolsonaro, enquanto 33% apontam a continuidade de Lula. No Sudeste, 47% têm maior receio de um novo mandato do petista, ante 37% que citam a família do ex-presidente. No Sul, os índices são de 51% e 36%, respectivamente. No Centro-Oeste e no Norte, analisados conjuntamente, são de 48% e 37%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Entre os eleitores com renda de até dois salários mínimos, 50% temem mais a volta dos Bolsonaro, contra 35% que apontam a continuidade de Lula. Entre os que recebem mais de cinco salários mínimos, 51% têm maior receio de outro mandato do petista, ante 36% que citam o retorno da família do ex-presidente.

Entre os evangélicos, 54% temem mais a continuidade de Lula e 30%, a volta dos Bolsonaro. Entre os católicos, 48% apontam maior receio do retorno da família do ex-presidente, contra 39% que citam um novo mandato do petista.

Contratada pela TV Globo e pelo jornal O Globo, a pesquisa ouviu presencialmente 2.004 eleitores com 16 anos ou mais entre 10 e 13 de setembro. A margem de erro é de 2 p.p. e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-03607/2026.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/PESQUISA/QUAEST TEMORES
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV