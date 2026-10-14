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Quaest: 43% temem mais volta da família Bolsonaro ao poder; 43% temem mais um mandato de Lula

Escrito por Mariana Ribas, Daniel Tozzi e Mateus Fagundes (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Os eleitores estão divididos quando se trata do medo da população em relação a vitória dos candidatos em disputa no segundo turno. Segundo a pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira, 14, 43% têm medo da reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e 43% temem a volta da família Bolsonaro ao poder. Os números são os mesmos apresentados na pesquisa divulgada antes do primeiro turno, no dia 28 de setembro.

Este é o primeiro levantamento da consultoria após o resultado do primeiro turno no último dia 4. A pesquisa do dia 28 de setembro mostrava que 43% temiam uma vitória do petista e 43% também temiam o retorno à família Bolsonaro.

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O levantamento mostra que 3% afirmam ter medo dos dois cenários, enquanto 6% dizem não temer nenhum deles. Não souberam responder ou não responderam 5% dos entrevistados.

A Quaest entrevistou 2.154 pessoas com 16 anos ou mais, entre os dias 10 e 13 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08729/2026.

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2º TURNO cenários eleições 2026 MEDO PESQUISA presidência quaest
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