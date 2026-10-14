Quaest: 42% dos eleitores de Flávio Bolsonaro dizem que escolha é para tirar PT do poder

Pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira, 14, mostra que, entre eleitores que declaram voto em Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno da eleição presidencial, 42% afirmam que essa escolha é para tirar do poder o PT, partido do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Já entre eleitores de Lula, 23% afirmam que essa escolha é para impedir o retorno da família Bolsonaro ao poder.

Ainda segundo a pesquisa, 53% dos eleitores de Flávio dizem que escolhem o senador por considerá-lo o melhor candidato. Já entre eleitores de Lula, 73% avaliam que o petista é o melhor candidato.

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A Quaest entrevistou 2.154 pessoas com 16 anos ou mais, entre os dias 10 e 13 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08729/2026.