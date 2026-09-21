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Quaest: 42% avaliam governo Lula como negativo; 33% como positivo; 23% regular

Escrito por Daniel Tozzi e Mateus Fagundes (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira, 21, mostra que 42% dos eleitores avaliam o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como negativo. Uma semana atrás, a proporção dos que avaliavam negativamente a gestão petista era de 38%.

Para 33%, porém, a gestão do atual governo merece avaliação positiva - ante 32% na pesquisa anterior, de 14 de setembro. Já a proporção que avalia o governo como regular oscilou de 27% para 23% no período. Outros 2% não souberam ou não quiseram responder a esta pergunta.

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Contratada pelo jornal O Globo e pela TV Globo, a pesquisa ouviu presencialmente 2.004 eleitores entre 17 e 20 de setembro. A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-06004/2026.

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ELEIÇÕES 2026/GOVERNO FEDERAL/PESQUISA/QUAEST
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