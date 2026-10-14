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Quaest: 34% dos eleitores de Cury migram para Lula no 2º turno e 30% para Flávio

Escrito por Mariana Ribas, Daniel Tozzi e Mateus Fagundes (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira, 14, aponta que 34% dos eleitores de Augusto Cury (Avante) devem votar no presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno, e 30% em Flávio Bolsonaro (PL). O escritor e psiquiatra ficou em terceiro lugar no primeiro turno, com 3.448.569 votos (2,89% dos votos válidos).

Ainda entre eleitores de Cury, outros 30% mencionaram voto nulo/em branco ou nem comparecimento às urnas e 6% dizem estar indecisos.

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Já entre os eleitores de Renan Santos (Missão), 40% indicam migrar para Flávio no segundo turno, e 14% dizem votar em Lula. Outros 43%, porém, afirmam votar branco ou nulo, e 3% estão indecisos. Santos ficou em quarto lugar no primeiro turno, com 2,24% de votos (2.675.887).

A Quaest indica que, dos votos em Ronaldo Caiado (PSD), 42% dizem apoiar Flávio no segundo turno, 23% no Lula, e outros 33% declaram voto nulo/em branco/não vai votar. Já 2% estão indecisos. O ex-governador de Goiás ficou em quinto lugar nas urnas no último dia 4, obtendo 2,18% dos votos (2.605.148).

A Quaest entrevistou 2.154 pessoas com 16 anos ou mais, entre os dias 10 e 13 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08729/2026.

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