Putin critica 'hegemonia' dos EUA e prevê fim de mundo 'unipolar'

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, acusou os EUA de tentarem encorajar a continuidade das hostilidades na Ucrânia, como parte do que ele descreveu nesta terça-feira (16) como supostos esforços de Washington para manter sua hegemonia global.

Ao participar de uma conferência de segurança que reuniu militares da África, Ásia e América Latina, Putin reafirmou a alegação de que enviou tropas à Ucrânia em resposta à transformação do país em um "baluarte anti-Rússia" pelos EUA. "Eles precisam de conflitos para preservar sua hegemonia", afirmou Putin. "É por isso que eles transformaram o povo ucraniano em bucha de canhão. A situação na Ucrânia mostra que os EUA estão tentando arrastar o conflito, e (o país) age exatamente da mesma forma tentando alimentar conflitos na Ásia, África e América Latina."

Putin também traçou paralelos entre o apoio dos EUA à Ucrânia e uma recente visita a Taiwan pela presidente da Câmara dos Representantes americana, Nancy Pelosi, dizendo que ambos os gestos seriam parte de uma tentativa de Washington de fomentar instabilidade global.

"A aventura americana em Taiwan não foi apenas uma viagem de uma política irresponsável. Foi parte de um estratégia deliberada e consciente dos EUA com o intuito de desestabilizar a situação e criar caos na região e no mundo inteiro, numa aberta demonstração de desrespeito pela soberania de outro país e suas obrigações internacionais", disse Putin.

O líder russo alegou também que as "elites globalistas ocidentais" estão tentando "transferir a culpa por seus próprios fracassos para a Rússia e China", acrescentando que "não importa o quanto os beneficiários do atual modelo globalista tentem mantê-lo, porque ele está condenado". "A era da ordem mundial unipolar está chegando ao fim", previu Putin. Fonte: Associated Press.