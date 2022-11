PT vai pedir apurações sobre declarações de Augusto Nardes ao TCU e ao STF

Amanda Pupo (via Agência Estado)

A presidente do PT e uma das coordenadoras na transição, Gleisi Hoffmann, afirmou na noite desta segunda-feira, 21, que o partido irá representar no Tribunal de Contas da União (TCU) e no Supremo Tribunal Federal (STF) para que as Cortes apurem sobre as declarações do ministro do TCU Augusto Nardes.

Em áudio vazado no domingo, 20, falou em "movimento forte nas casernas", numa suposta articulação para impedir a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). No STF, o pedido será para que o episódio envolvendo Nardes seja investigado dentro do inquérito que apura atos antidemocráticos, relatado pelo ministro Alexandre de Moraes. Para o TCU, o PT vai provocar a corregedoria do tribunal.

"Ministro do TCU não pode ter ação política e portanto ele tem que explicar o que aconteceu, e a Corregedoria tomar as providências cabíveis. Além de uma representação ao STF, pedindo para que essas ações, essa manifestação dele, seja também investigada no inquérito dos atos antidemocráticos. Pessoas tem que ter muita responsabilidade com o cargo em que estão", disse Gleisi a jornalistas ao sair do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), sede do governo de transição.