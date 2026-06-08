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PT realiza encontro com evangélicos e deve divulgar carta com diretrizes partidárias

Escrito por Gabriel Hirabahasi (via Agência Estado)
Publicado em 08.06.2026, 15:51:00 Editado em 08.06.2026, 16:00:11
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O Partido dos Trabalhadores (PT) realizou, nesta segunda-feira, 8, um encontro com integrantes da legenda ligados ao público evangélico. Foi o quarto desse tipo organizado pelo PT para encontrar meios de dialogar de forma mais efetiva com esse segmento do eleitorado.

A primeira-dama Rosângela da Silva, conhecida como Janja, participou do evento pela manhã. Também falaram aos presentes parlamentares como a deputada Benedita da Silva (PT-RJ), a senadora Eliziane Gama (PT-MA) e o deputado Pastor Henrique Vieira (Psol-RJ).

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O partido deve divulgar, até o fim desta segunda-feira, 8, um documento com diretrizes da legenda sobre o diálogo do PT com os evangélicos. O encontro é realizado em Brasília, na sede do diretório nacional do partido.

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