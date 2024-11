PT perde nove disputas, mas cresce 36% em prefeituras ganhas

continua após publicidade

O Partido dos Trabalhadores (PT) disputou 13 prefeituras no segundo turno das Eleições 2024, mas venceu em apenas quatro. No entanto, na comparação com 2020, a legenda cresceu 36% em prefeitos eleitos.

No segundo turno deste ano, o PT venceu as disputas nas cidades de Camaçari (BA), Fortaleza (CE), Mauá (SP) e Pelotas (RS). E foi derrotado nas cidades de Anápolis (GO), Caucaia (CE), Cuiabá (MT), Diadema (SP), Natal (RN), Olinda (PE), Porto Alegre (RS), Santa Maria (RS) e Sumaré (SP).

No primeiro turno, o PT conquistou 248 prefeituras, sendo 50 no Piauí, 49 na Bahia, 46 no Ceará, 35 em Minas Gerais e 19 no Rio Grande do Sul.

Quatro anos atrás, a legenda havia eleito 184 prefeitos. Na comparação com os demais partidos, apenas o PSD, o PL e o Republicanos conquistaram maior crescimento na comparação entre as eleições que o PT.

Em números totais, o PT foi o nono partido com mais prefeitos eleitos no Brasil. Como comparação, o PSD foi o líder nacional com 891 prefeituras conquistadas.

