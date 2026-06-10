Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Política

publicidade
POLÍTICA

PT pede investigação se orçamento de 'Dark Horse' virou caixa 2 da campanha de Flávio

Escrito por Guilherme Caetano (via Agência Estado)
Publicado em 10.06.2026, 15:29:00 Editado em 10.06.2026, 15:37:46
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O Partido dos Trabalhadores pediu nesta quarta-feira, 10, investigações contra a produção do filme "Dark Horse", que retrata a vida do ex-presidente Jair Bolsonaro, junto à Polícia Federal (PF) e ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Advogados do partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva querem que as autoridades investiguem se houve abuso de poder econômico e desvio de recursos para o financiamento clandestino à pré-campanha do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência da República, além de outros possíveis ilícitos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Na denúncia enviada à PF, o partido pede apuração sobre a origem, a circulação e a destinação de recursos financeiros relacionados ao filme, assim como a atuação de políticos, empresas e outras pessoas envolvidas no projeto.

Já na ADPF (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental) protocolada junto ao STF, o PT quer uma investigação sobre o envolvimento de emendas parlamentares e a destinação de recursos financeiros ao filme.

Por trás das denúncias está o pedido feito por Flávio a Daniel Vorcaro, então dono do banco Master, de US$ 24 milhões (R$ 134 milhões em valores à época) para produtor "Dark Horse". Vorcaro pagou US$ 10,6 milhões (R$ 61 milhões) entre fevereiro e maio de 2025.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ao menos parte do dinheiro foi transferida pela Entre Investimentos e Participações (que atuava em parceria com empresas de Vorcaro) para o fundo Havengate Development Fund LP, ligado ao advogado de Eduardo Bolsonaro no Texas, Paulo Calixto.

Flávio declarou que o dinheiro foi usado integralmente para a produção do filme, mas a PF já abriu uma apuração para descobrir se os recursos foram destinados a custear a permanência de Eduardo nos Estados Unidos.

"Como ponto central dos potenciais ilícitos praticados neste âmbito se encontra a destinação de emendas parlamentares ao Instituto Conhecer Brasil, de Karina Ferreira Gama, também proprietária da Go Up Entertainment, que produziu a cinebiografia 'Dark Horse', bem como a possível ocorrência do delito previsto no art. 350 do Código Eleitoral (caixa dois) e de abuso de poder econômico", diz a notícia de fato enviada à PF.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O PT alega que o projeto não se trata de apenas uma produção cinematográfica, mas um meio de promover Bolsonaro e o próprio Flávio, que é interpretado pelo ator Marcus Ornellas, em plena campanha eleitoral neste ano. "Dark Horse" tinha previsão de estreia em 11 de setembro, a menos de um mês do pleito.

Os advogados argumentam que Flávio é o beneficiário final do dinheiro pedido a Vorcaro, uma vez que negociou "ativamente" o investimento, destinado a um fundo que "serve à articulação política internacional em benefício da candidatura de Flávio".

"Sob essa perspectiva, a destinação de dezenas de milhões de reais para uma obra concebida para exaltar a figura central de um grupo político, com lançamento programado para o ápice da campanha eleitoral de 2026, apresenta inequívoca aptidão para interferir na formação da vontade do eleitorado e desequilibrar a disputa democrática", diz a ação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além da questão do financiamento, o PT quer um pente-fino na produção do longa. O partido diz ser necessário checar os registros regulatórios audiovisuais junto à Agência Nacional do Cinema (Ancine), além de documentação do U.S. Copyright Office e da Biblioteca Nacional.

Também quer que a PF averigue a situação migratória e trabalhista dos profissionais estrangeiros que atuaram no filme, como o ator que interpretou Bolsonaro, Jim Caviezel, e o diretor Cyrus Nowrasteh, incluindo se eles têm vistos de trabalho artístico e contratos regularizados e recolhimento de impostos do setor do audiovisual.

Outro pedido feito foi a verificação junto ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos da eventual incidência do "Foreign Agents Registration Act" sobre as atividades políticas e informativas desenvolvidas pela rede de Eduardo no Texas em favor do grupo político da família Bolsonaro, por meio de cooperação jurídica internacional.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
VORCARO/FLÁVIO BOLSONARO/CONVERSA/FILME/PT/PEDIDO/INVESTIGAÇÃO/CAIXA 2/CAMPANHA/PL
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV