PT pede à PGR para tirar Mendonça da relatoria do caso Master no STF

Deputados federais do PT, do PCdoB, do PSol e da Rede pedem para a Procuradoria-Geral da República (PGR) requisitar a suspeição do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça na relatoria do caso do Banco Master na Corte. O entendimento deles é de que o magistrado não só dá um tratamento desigual às investigações da Operação Compliance Zero, que envolvem o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, mas também seria parcial ao poupar o presidenciável Flávio Bolsonaro (PL).

As bancadas solicitam o fim do sigilo das investigações sobre o financiamento de "Dark Horse", filme biográfico sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) que teria recebido US$ 12,3 milhões de Vorcaro para a produção. Os pedidos constam em uma petição enviada ao presidente do STF, Edson Fachin, nesta quarta-feira, 2, com assinaturas de 17 deputados.

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Em entrevista, os parlamentares defenderam a substituição do relator. O grupo alegou que Mendonça agiu de modo diferente ao retirar o sigilo da apuração sobre o senador Jaques Wagner (PT-BA) em relação a Vorcaro e da nova leva de diálogos do ex-banqueiro com o ministro do STF Alexandre de Moraes, o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, e o procurador-geral da República, Paulo Gonet.

"Não se pode quebrar o sigilo de uma parte e não da outra. Isso não dá equidade. O ministro André Mendonça não tem mais condições de ser o relator desse caso", afirmou o deputado federal Rogério Correia (PT-MG).

Correia adiantou que o grupo busca assinaturas para criar uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do Dark Horse. As chances de a iniciativa avançar, no entanto, são baixas, dada a corrida eleitoral.

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Líder do PT na Câmara, Pedro Uczai (SC) questionou a falta de transparência de Mendonça e declarou que a petição cobra um "tratamento isonômico" dele em relação às investigações. "Por que o ministro não dá transparência ao caso Dark Horse? Todos aqui querem transparência e isonomia. Não é para esconder ninguém, não é para proteger ninguém, é para investigar a todos com decência e dignidade."

Na contramão dos governistas, a oposição se movimenta para abrir um processo de impeachment contra Moraes no Senado. Também há um pedido de afastamento de Andrei e uma queixa-crime contra Gonet, além de uma solicitação para que Fachin leve o Caso Master ao plenário.