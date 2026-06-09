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PT lança 'Porta-Vozes do Lula', iniciativa com missões e ranking digital de apoiadores

Escrito por Levy Teles (via Agência Estado)
Publicado em 09.06.2026, 19:31:00 Editado em 09.06.2026, 19:44:09
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O PT lançou, nesta terça-feira, 9, o Porta-Vozes do Lula, iniciativa focada em organizar militantes digitais do entorno do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com o intuito de defender o governo e coordenar a ofensiva contra opositores.

O Porta-Voz do Lula reunirá não apenas petistas mas outros parlamentares e apoiadores de partidos da base, como PCdoB, PSOL e PSB para mobilizar apoiadores.

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Segundo o partido, a proposta é "criar uma ampla rede de comunicação popular capaz de dialogar diariamente com a sociedade, combater a desinformação, divulgar ações do governo federal e fortalecer a participação cidadã nas redes sociais".

Integrantes se inscrevem na iniciativa participarão de grupos de WhatsApp e receberão conteúdos para divulgar nas redes sociais.

A iniciativa funcionará como um game - os participantes receberão missões diárias para cumprir. Conforme forem cumpridas, eles receberão pontos que servirão para subir num ranking de porta-vozes de Lula.

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"Sua voz é a voz de Lula em cada conversa. Na conversa com familiares, amigos, vizinhança, pessoal da escola, do trabalho, da igreja, de todo canto por onde você passa", diz o vídeo que o porta-voz recebe ao se inscrever.

A primeira missão dada é trazer o máximo de pessoas para a iniciativa. Quanto mais indicações, mais pontos.

Para o Secretário de Comunicação do PT, Éden Valadares, a disputa política acontece nas redes. "Em um cenário marcado pela circulação acelerada de informações e pela disseminação de notícias falsas, fortalecer vozes comprometidas com a democracia, a verdade e os interesses nacionais tornou-se uma tarefa estratégica para o futuro do Brasil", disse.

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