PT faz novo ato de apoio a Lula em SP com Haddad, Marina, Tebet e deputados eleitos

Aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fazem nesta terça-feira, 13, um novo ato em São Paulo em apoio à reeleição do petista, que disputará o segundo turno da eleição presidencial contra o senador Flávio Bolsonaro (PL) no próximo dia 25. A mobilização, que vem sendo chamada de "Ato da virada", acontece no Largo da Batata, no bairro de Pinheiros, a partir das 18h, e foi convocada pelo PT com apoio dos partidos que compõem a federação Brasil da Esperança (PCdoB e PV) e a federação Psol-Rede.

Devem participar nomes como os ex-ministros e candidatos derrotados nas eleições deste ano, Fernando Haddad, Simone Tebet e Marina Silva, além de deputados federais e estaduais eleitos pela coligação como Luna Zarattini (PT), Kiko Celeguim (PT); Juliana Cardoso (PT); Erika Hilton (Psol); Samia Bonfim (Psol); Guilherme Cortez (Psol) e Eduardo Suplicy (PT).

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A mobilização acontece apenas dois dias após um outro ato que reuniu apoiadores e o próprio presidente Lula, na região da Avenida Paulista, no domingo, também em São Paulo.