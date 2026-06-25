PT diz ter 'compromisso intransigente' contra o crime organizado após prisão de vereador de SP

Após a prisão do vereador de São Paulo Senival Moura (PT) na manhã desta quinta-feira, 25, por suspeitas de envolvimento com o Primeiro Comando da Capital (PCC), o Partido dos Trabalhadores (PT) divulgou uma nota afirmando ter "compromisso intransigente no combate ao crime organizado".

"O Diretório Municipal do PT de São Paulo não compactua com qualquer prática ilícita e reafirma que todos os fatos devem ser rigorosamente apurados pelas autoridades competentes, com respeito à lei e às garantias constitucionais", disse o comunicado da sigla.

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O partido não afastou o parlamentar. Segundo a nota, o caso foi encaminhado à Comissão de Ética da legenda. "O procedimento poderá resultar nas medidas disciplinares cabíveis, inclusive no afastamento cautelar e na eventual expulsão do filiado, assegurados o amplo direito de defesa, o contraditório e o devido processo legal", completou o comunicado. A legenda também informou que "acompanhará atentamente o desenrolar das investigações".

Senival Moura foi preso sob suspeitas de lavar dinheiro do crime organizado na empresa de ônibus Transunião, cujo presidente, Lourival de França Monário, também foi alvo da Operação Última Parada, deflagrada na manhã desta quinta pelo MP Estadual e pela Polícia Civil do Estado.

Ao Estadão, o advogado do vereador, Márcio Sayeg, afirmou que Moura é "inocente" e que já prestou esclarecimentos anteriores às autoridades sobre a suposta relação com a empresa de ônibus investigada por atuar em favor do PCC.

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Em nota, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), informou que "mantém o compromisso de oferecer o melhor serviço para os 7 milhões de passageiros diariamente na cidade".

Veja a íntegra do posicionamento do PT

"Sobre a prisão do vereador Senival Moura, ocorrida na manhã desta quinta-feira, 25 de junho, o Diretório Municipal do PT de São Paulo tomou conhecimento dos fatos e acompanhará atentamente o desenrolar das investigações. A direção partidária determinou o encaminhamento do caso à Comissão de Ética, nos termos do Estatuto do PT. O procedimento poderá resultar nas medidas disciplinares cabíveis, inclusive no afastamento cautelar e na eventual expulsão do filiado, assegurados o amplo direito de defesa, o contraditório e o devido processo legal. O Diretório Municipal do PT de São Paulo não compactua com qualquer prática ilícita e reafirma que todos os fatos devem ser rigorosamente apurados pelas autoridades competentes, com respeito à lei e às garantias constitucionais. O Diretório Municipal do PT de São Paulo reitera seu compromisso intransigente com o combate ao crime organizado, apoia ações das forças de segurança, como a Operação Carbono Oculto, e defende o fortalecimento dos instrumentos de enfrentamento às organizações criminosas, entre eles a aprovação, pelo Senado Federal, da PEC da Segurança Pública proposta pelo Governo Federal."