Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Política

publicidade
POLÍTICA

PT: Derrubada do veto à dosimetria vai favorecer estupradores, feminicidas e pedófilos

Escrito por Victor Ohana (via Agência Estado)
Publicado em 27.04.2026, 18:46:00 Editado em 27.04.2026, 18:53:36
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A bancada do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados divulgou uma nota em que diz ser "absolutamente contrária" à derrubada do veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao "PL da Dosimetria", por considerar que há favorecimento a "estupradores, feminicidas e pedófilos" e a condenados que praticaram crimes contra o Estado Democrático de Direito.

O texto, publicado nesta segunda-feira, 27, foi elaborado em meio à expectativa de que o Congresso Nacional realize na quinta-feira, 30, uma sessão conjunta para decidir se vai manter ou derrubar o veto de Lula. O projeto foi aprovado pela Câmara e pelo Senado no sentido de reduzir penas para os acusados de envolvimento na tentativa de golpe de Estado e na depredação das sedes dos Três Poderes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

"A manutenção do Veto nº 3/2026 é necessária para preservar a democracia contra o golpe continuado às instituições que teve no 8 de janeiro uma das páginas mais lamentáveis da nossa história, bem como garantir a coerência da política criminal aprovada pelo próprio Congresso Nacional e resguardar a efetividade da resposta penal nos crimes de maior gravidade, especialmente os hediondos", diz o manifesto da bancada do PT.

A legenda relembra o endurecimento de regras de progressão de regime para crimes hediondos a partir do "PL Antifacção", como tráfico de entorpecentes, milícias e liderança de organizações criminosas, e destaca a fixação de 70% da pena para crime hediondo praticado por réu primário, 75% para crimes mais graves e 85% para reincidente em crime hediondo com resultado de morte.

"A derrubada do veto produzirá um efeito concreto e imediato de favorecer, dentre outros, estupradores, feminicidas e pedófilos. Hoje, o condenado primário por crime hediondo precisa cumprir 70% da pena para progredir; com a derrubada do veto, esse porcentual cairá para 40%. No feminicídio, a fração cairá de 75% para 55%", diz o documento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O PT prossegue: "No caso do reincidente em crime hediondo, a redução será de 80% para 60%. Para o reincidente em crime hediondo com resultado morte, o patamar descerá de 85% para 70%. Para quem exerce o comando de organização criminosa estruturada para a prática de crimes hediondos, ou pratica o crime de constituição de milícia privada, a queda será de 75% para 50%. Em geral, a redução alcança de 15 a 30 pontos porcentuais no requisito temporal da progressão".

A bancada diz ainda que o projeto vetado "introduz regras mais benéficas para condenados por crimes contra o Estado Democrático de Direito, ao impor o concurso formal em lugar da soma das penas em determinadas hipóteses, prever redução de pena para agentes sem papel de liderança ou financiamento e admitir remição da pena em regime domiciliar".

O partido afirma também que apresentou requerimentos de urgência para propostas no sentido de definir como hediondos os crimes contra o Estado Democrático de Direito, com agravamento quando praticados por autoridades, e de criar no Código Penal o tipo autônomo de "alta traição à Pátria".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O documento é assinado pelo líder do PT na Câmara, Pedro Uczai (SC). Há uma expectativa de que os líderes partidários discutam o assunto em reunião do colégio de líderes da Câmara nesta terça-feira, 28, às 14h, conforme convocação do presidente Hugo Motta (Republicanos-PB).

O relator do projeto vetado, deputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP), criticou Lula por rejeitar a redução de penas e disse que está trabalhando para derrubar o veto. "O Congresso entregou a bandeira branca da paz do Brasil nas mãos do Lula. Sabe o que ele fez? Rasgou e tocou fogo nela", declarou o deputado, em vídeo divulgado em 8 de janeiro deste ano, data em que o presidente da República assinou o veto.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
benefício criminosos DOSIMETRIA Lula pl VETO VOTAÇÃO
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV