PT alega que irá processar Amado Batista por ofensa a Lula

Um caso inusitado envolvendo uma celebridade e um partido político veio à tona por meio das redes sociais, no último sábado (05). O Partido dos Trabalhadores (PT) alegou que irá processar o cantor Amado Batista por ter chamado o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva de "ladrão".

Amado Batista fez o comentário a respeito do ex-presidente no fim do mês passado, em uma entrevista à Rede Nordeste de Rádio. “Lula é um ladrão, só vota nele quem gosta de ladrão. Diferente de Bolsonaro, que não rouba”, disse o cantor.

Após a afirmação, no último sábado, a deputada Gleisi Hoffmann (PT) divulgou a informação no Twitter de que Amado Batista será processado por conta da ofensa a Lula.

“Amado Batista terá de enfrentar a Justiça, assim como outros que mentiram sobre Lula e sua família. Quem faz acusação falsa tem de ser responsabilizado pelo que diz, seja famoso ou não”, escreveu Gleisi no post.

A deputada é a atual presidente do Partido dos Trabalhadores.

