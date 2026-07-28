PT aciona PGE para apurar quem bancou ida de Javier Milei a convenção do PL

O PT acionou a Procuradoria-Geral Eleitoral (PGE) para investigar possíveis irregularidades na participação do presidente da Argentina, Javier Milei, na convenção do PL que oficializou a candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência da República. Na representação, o partido questiona a falta de transparência sobre a origem dos recursos utilizados para viabilizar a viagem do líder argentino ao evento.

A sigla pede a abertura de investigação para apurar se a presença de Milei foi custeada com recursos públicos da Argentina, recursos próprios do presidente, verbas partidárias do PL ou aportes privados de terceiros. Segundo o PT, a identificação da origem do financiamento permitirá ao Ministério Público Eleitoral verificar a regularidade jurídica das despesas.

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A representação também questiona o uso da estrutura do governo de São Paulo para receber o presidente argentino no Palácio dos Bandeirantes. Antes da convenção do PL, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) concedeu a Milei a Ordem do Ipiranga, a mais alta honraria do Estado.

"Justamente porque a solenidade envolveu aparato estatal, instalações públicas, protocolo oficial, participação de agentes públicos e utilização da estrutura administrativa estadual, mostra-se imprescindível esclarecer a extensão dos recursos empregados e sua efetiva vinculação à finalidade institucional que justificou a realização do ato", afirma o PT na representação.