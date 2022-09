PSOL e PT vão acionar Justiça contra Bolsonaro por abuso de poder no 7 setembro

Lavínia Kaucz (via Agência Estado)

O PSOL e o PT vão acionar o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) apontando abuso de poder econômico e político por parte do presidente Jair Bolsonaro (PL) nos atos comemorativos do 7 de setembro realizados nesta quarta-feira. O presidente, candidato à reeleição, transformou atos públicos financiados com dinheiro público em atos de campanha.

"Bolsonaro fez uso indiscutível de um evento oficial para discursar como candidato. Há abuso de poder econômico e político acachapante, com o uso de recursos públicos, de uma grande estrutura pública, para fazer campanha. Os discursos desse comício escancarado foram transmitidos ao vivo para toda a nação, inclusive por meio da TV Brasil, uma TV estatal", afirmam os advogados que representam a Coligação Brasil da Esperança, que tem o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como candidato.

"Bolsonaro convocou os manifestantes às urnas, usou o slogan de campanha e usou as Forças Armadas para construir um comício", disse Sâmia Bomfim, líder da bancada do PSOL na Câmara, ao Broadcast Político.