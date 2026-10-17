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POLÍTICA

PSDB do Piauí declara apoio a Flávio Bolsonaro e defende união da oposição no 2º turno

Escrito por Rayllanna Cardoso, especial para a AE (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O PSDB do Piauí declarou apoio ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) no segundo turno da eleição presidencial contra o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O presidente estadual da legenda, Jorge Lopes, defendeu uma atuação conjunta dos partidos de oposição para ampliar a votação do candidato no Estado.

"É importante unir as forças neste segundo turno", afirmou Lopes, em coletiva de imprensa.

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Segundo o dirigente, o posicionamento foi definido após conversas com representantes do PL, Novo, Podemos e Democracia Cristã.

A articulação busca organizar uma agenda comum de campanha para reduzir a diferença de votos em favor de Lula no Piauí.

Lopes também citou o Progressistas e o União Brasil entre as forças de oposição alinhadas à candidatura de Flávio.

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O apoio ocorre durante o processo de reorganização do PSDB no Estado. A candidata da federação PSDB/Cidadania ao governo piauiense, Dra. Lúcia Santos, também declarou apoio ao senador após o primeiro turno.

Na esfera nacional, o PSDB decidiu liberar seus integrantes para escolher entre os presidenciáveis. Em nota divulgada no dia 8, a direção informou que a maioria dos diretórios se dividia entre a neutralidade e o apoio a Flávio, enquanto uma minoria defendia o presidente Lula.

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ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/FLÁVIO BOLSONARO/PIAUÍ/PSDB/APOIO
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