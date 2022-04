Da Redação

O Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) deseja uma rápida recuperação ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que foi internado ontem, 11, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, em função de uma fratura no fêmur. "Receba o abraço dos tucanos de todo o Brasil", disse o PSDB, em sua conta no Twitter.