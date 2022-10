PSDB de SP dá apoio a ex-ministro da infraestrutura

Pedro Venceslau e Gustavo Queiroz (via Agência Estado)

O diretório estadual do PSDB confirmou nesta terça-feira, 11, o apoio formal à candidatura de Tarcísio de Freitas (Republicanos) ao governo do Estado. A decisão chega após um impasse entre a bancada estadual da sigla e líderes partidários. O deputado federal Carlos Sampaio e o presidente do PSDB em São Paulo, Marco Vinholi, se reuniram com Tarcísio e davam como certo o apoio, mas a bancada estadual não havia sido consultada. Os parlamentares se reuniram na manhã desta terça-feira e formalizaram o aval da sigla.

A articulação entre o partido e Tarcísio começou já com o "apoio incondicional" do governador Rodrigo Garcia (PSDB). A decisão do tucano, porém, foi questionada por alas da sigla, reticentes à presença do presidente Jair Bolsonaro no palanque do candidato ao Palácio dos Bandeirantes.

Na última semana, Tarcísio intensificou a articulação com prefeitos tucanos, e falou diversas vezes que estava confiante no embarque do partido. Tucanos históricos, como o ex-chanceler Aloysio Nunes, criticaram a adesão de Garcia. "Apoio de Rodrigo Garcia a Bolsonaro é uma vergonha."

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.