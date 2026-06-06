PSDB acusa líder na Alesp de violência de gênero após discussão em audiência sobre Sabesp

O PSDB acusa o líder do governo Tarcísio, o deputado Gilmaci Santos (Republicanos), de praticar violência política de gênero contra a deputada estadual Ana Carolina Serra (PSDB) durante uma discussão na Comissão de Assuntos Metropolitanos na última quarta-feira, 3, na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp).

Em nota, o gabinete da Liderança do Republicanos na Alesp, conduzido por Gilmaci, afirmou refutar "veementemente qualquer insinuação de violência política de gênero" e disse que a atuação do deputado foi pautada pelo regimento interno da Alesp e para preservar a "formalidade e seriedade do debate".

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O presidente da Sabesp, Carlos Piani, havia sido convocado pela comissão para prestar esclarecimentos sobre queixas em relação aos serviços prestados pela empresa.

Sem o número mínimo de deputados presentes para começar a reunião, Gilmaci retirou Piani da sala, contrariando Ana Carolina, que presidia a comissão, e outros deputados que queriam a realização de uma sessão informal.

"Fui profundamente desrespeitada como deputada e como mulher. Não vou tolerar que um outro deputado se ache no direito de levantar a voz pra mim", disse a parlamentar em uma publicação nas redes sociais.

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"Um deputado, quando se viu pressionado e que sua estratégia não tinha dado certo, apelou para gritaria e desrespeito", acrescentou Ana Carolina Serra.

A acusação de violência política de gênero foi feita em uma nota divulgada pela Executiva Estadual do PSDB em São Paulo, que é presidida por Paulo Serra, marido da deputada e pré-candidato a governador.

"A violência política de gênero se manifesta justamente quando mulheres são constrangidas, desqualificadas ou desrespeitadas no exercício de suas funções públicas", disse o diretório tucano.

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Para o gabinete da Liderança do Republicanos, a saída de Carlos Piani da reunião "foi uma medida estritamente técnica", já que não havia quórum para a realização de uma audiência oficial.

Segundo o partido, a prestação de esclarecimentos sobre a atuação da Sabesp é de interesse público, mas precisa ocorrer dentro das normas, com a presença dos deputados e transmissão pela TV Alesp.

"Realizar uma oitiva informal, sem a devida regularidade, comprometeria a transparência e a eficácia da fiscalização que a população paulista merece", afirmou o Republicanos.

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A privatização da Sabesp foi autorizada em 2023 pelos deputados estaduais e concluída no ano seguinte pela gestão Tarcísio. A medida será um dos temas que os candidatos da oposição, como Fernando Haddad (PT), pretendem explorar na campanha eleitoral.