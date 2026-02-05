PSD de Kassab atrai deputados do PSDB e do Cidadania e amplia base de Tarcísio na Alesp

O PSD, comandado por Gilberto Kassab, que também ocupa a Secretaria de Governo e Relações Institucionais de São Paulo, anunciou a filiação de sete deputados estaduais atualmente no PSDB e no Cidadania nesta quinta-feira, 5. Segundo nota divulgada pelo partido, o movimento tem como objetivo fortalecer a base política do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) na disputa pela reeleição este ano.

Anunciaram compromisso de filiação os deputados Analice Fernandes, Barros Munhoz, Carlão Pignatari, Maria Lúcia Amary, Mauro Bragato e Rogério Nogueira, todos do PSDB, além de Dirceu Dalben, do Cidadania. Eleitos em 2022 na base do então governador Rodrigo Garcia, os parlamentares adotaram inicialmente uma postura de independência em relação ao Palácio dos Bandeirantes, mas passaram a se alinhar gradualmente ao governo Tarcísio ao longo da atual legislatura.

Com a incorporação dos novos quadros, a base do governador, que já é majoritária, tende a se consolidar ainda mais na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp). Atualmente, Tarcísio conta com o apoio de 52 deputados, de partidos como PL, União Brasil, Republicanos, PSD, MDB, Podemos e PP. A oposição reúne 29 parlamentares, distribuídos entre PT, PSB, PDT, PCdoB e Rede Sustentabilidade.

O movimento em São Paulo ocorre em meio a uma ofensiva nacional do PSD para ampliar seus quadros. Neste início de ano, o partido passou a contar com seis governadores, incluindo Ronaldo Caiado (Goiás) e Marcos Rocha (Rondônia). A sigla também lidera em número de prefeituras no País, com 891 administrações municipais, além de manter uma das maiores bancadas no Congresso, com 47 deputados federais e 14 senadores.