PSD de Ivaiporã faz evento político e alavanca 86 novas filiações

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

As eleições de 2024 ainda parecem distantes para os eleitores, mas as lideranças políticas já se movimentam para reforçar os partidos.

continua após publicidade .

Em Ivaiporã, por exemplo, o Partido Social Democrático (PSD) que definiu que novamente terá candidato na majoritária realizou evento na semana passada, e angariou 86 novas filiações. A reunião política ocorreu na quinta-feira (20) no plenário da Câmara de Vereadores.

- LEIA MAIS: Prefeitura inicia obras para levar asfalto ao 'Novo Faxinal'

continua após publicidade .

As novas filiações foram abonadas pelo presidente municipal do partido, o prefeito Luiz Carlos Gil e pelo presidente da Assembleia Legislativa do Paraná (Alesp), deputado Ademar Traiano, que estava na cidade para receber o Título de Cidadão Honorário.

“Tivemos a filiação do nosso vice Marcelo Reis e de outras 85 lideranças, vários deles candidatos a vereador. Importante também que tivemos a filiação de várias mulheres, algo que é muito importante para os 30% das candidaturas femininas, destacou Carlos Gil.

Ainda segundo Carlos Gil é o PSD se preparando para as eleições do próximo ano, “com certeza teremos candidato na majoritária, que pode ser eu candidato à reeleição ou o Marcelo Reis. Já estamos organizando os grupos, temos outros partidos que fizeram parte da nossa campanha na eleição passada e tem interesse de continuar conosco neste pleito. Com certeza vamos ter uma chapa bem competitiva tanto para prefeito como para vereador”.

continua após publicidade .

O deputado Traiano parabenizou o prefeito Carlos Gil e o vice Marcelo Reis pelo crescimento do partido na cidade e deu as boas-vindas aos novos filiados.

“É com enorme alegria que o PSD acolhe os novos filiados. Sejam todos bem-vindos e vamos continuar trabalhando juntos pelo desenvolvimento de Ivaiporã e pelo Paraná”, enfatizou.

Para lançar candidatos é necessário que os pretendentes aos cargos devem estar registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com seis meses de antecedência.

Siga o TNOnline no Google News