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'PSD construirá palanque em todos os Estados', diz Caiado

Escrito por Naomi Matsui (via Agência Estado)
Publicado em 20.05.2026, 12:43:00 Editado em 20.05.2026, 12:52:38
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O ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD), pré-candidato à Presidência da República, participou na manhã desta quarta-feira, 20, da Marcha dos Prefeitos, em Brasília.

Após discursar no evento, Caiado comentou com jornalistas a construção de suas alianças estaduais e a declaração da governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), de que ela tem autonomia partido para definir os rumos políticos de 2026 no Estado.

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"O PSD construirá palanque em todos os Estados da Federação em uma candidatura independente no sentido de romper esse processo que está levando o brasileiro cada vez mais a desacreditar da política. Essa independência foi dada a cada Estado da Federação. O PSD Nacional saberá construir o palanque do candidato Ronaldo Caiado no Estado de Pernambuco", disse o ex-governador.

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