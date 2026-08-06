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PSB em MG segue aliança nacional e indica Jarbas Soares Júnior como vice de Patrus Ananias

Escrito por Gabriel Máximo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O PSB de Minas Gerais decidiu indicar Jarbas Soares Júnior, ex-procurador-geral de Justiça, como vice na chapa do deputado federal Patrus Ananias (PT) ao governo do Estado. A decisão foi divulgada na madrugada desta quinta-feira, 6, após uma reunião da executiva estadual da legenda.

"A Executiva do PSB em Minas Gerais decidiu formalizar uma coligação com a Federação Brasil da Esperança para as eleições de 2026. A aliança reafirma a composição nacional entre os partidos", informa a nota assinada pelo presidente do PSB mineiro, Otacílio Neto Costa.

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Além de Jarbas, o partido também terá as suplências da candidata do PT ao Senado, Marília Campos, ex-prefeita de Contagem. A empresária e advogada Luciana Duca Costa, será a primeira suplente, enquanto Laércio Cintra, ex-prefeito de Guaranésia e ex-assessor do senador Rodrigo Pacheco (PSB-MG), será o segundo.

Embora cortejados também pelo PDT, que tem o ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil como candidato ao Palácio Tiradentes, os socialistas preferiram a aliança firmada nacionalmente com os petistas, em que o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) será novamente companheiro de chapa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na disputa à Presidência.

Além do PSB, a federação PSOL-Rede também integrará a chapa de Patrus e indicou a ex-deputada federal Áurea Carolina (PSOL) na segunda vaga ao Senado.

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ELEIÇÕES 2026/MG/PSB/VICE/PATRUS ANANIAS
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