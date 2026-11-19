PSB e PDT oficializaram na quarta-feira, 18, em Brasília, a federação que reunirá as duas siglas. Durante a reunião de fundação, foram aprovados por unanimidade o estatuto, que estabelece as regras de funcionamento da federação, o programa político e a composição da direção e da presidência, que ficará a cargo do presidente nacional do PSB, João Campos. Pelo estatuto, haverá alternância anual na presidência. O pedido de criação da federação será protocolado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

João Campos destacou o compromisso da federação com o país e com a vida democrática brasileira. "Estamos aqui em um momento histórico, ao formalizarmos uma aliança que expressa nosso compromisso com o País e com a vida democrática brasileira. Nosso espírito é de unidade total, e essa será a diretriz para todos os nossos filiados. PDT e PSB são partidos com uma história gigante que somam forças para construir um futuro de democracia, desenvolvimento e justiça social", afirmou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, ressaltou os laços históricos entre PSB e PDT, construídos na luta pela democracia e na resistência à ditadura. Segundo ele, essa trajetória aproxima os dois partidos para além das alianças eleitorais e sustenta uma visão estratégica comum de país. "Nós queremos ser uma opção verdadeira de poder, com causa, com fundamentos ideológicos e uma visão estratégica de país", defendeu.

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, ressaltou que a união fortalece dois partidos históricos e amplia sua capacidade de contribuir com o desenvolvimento estratégico nacional. "Estamos nos unindo nesta federação para servirmos melhor ao Brasil, e fortalecendo dois partidos históricos. O mundo precisa de partidos que tenham visão de desenvolvimento econômico, eficiência econômica, competitividade e ao mesmo tempo tenham visão social, valorização dos trabalhadores e compromisso com o social", destacou.