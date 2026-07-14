PRTB anuncia Leonardo Avalanche como pré-candidato a presidente

O Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB) anunciou nesta terça-feira, 14, a pré-candidatura de seu próprio presidente, o empresário Leonardo Avalanche, ao Palácio do Planalto.

A informação foi repassada pelo próprio Avalanche em mensagem enviada aos jornalistas. O texto é assinado pela assessoria de imprensa do partido.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

"Não estamos aqui para ser apenas mais uma opção no papel. Estamos aqui para liderar uma transformação real. O PRTB é o partido da coragem e do trabalho. Como presidente nacional, entendi que a hora exige alguém que não apenas conheça a máquina, mas que tenha a mão firme para articular, organizar e, acima de tudo, resgatar o sonho de cada brasileiro por um país próspero e justo", disse o pré-candidato.

Na eleição municipal de 2024, o PRTB ganhou os holofotes por causa da candidatura de Pablo Marçal - hoje no União Brasil - à Prefeitura de São Paulo e também pela revelação do Estadão de que um dirigente da sigla em São Paulo foi indiciado por associação ao Primeiro Comando da Capital (PCC).

O próprio Avalanche teria dito em um áudio, publicado pelo jornal Folha de S. Paulo, que tinha vínculos com a organização criminosa. À época, ele negou que a voz fosse dele. Uma advogada também relatou ter sido ameaçada por ele. Segundo o PRTB, a pré-candidatura de Avalanche terá como mote "resgatar o sonho dos brasileiros" e foco em unir "o conservadorismo, o empreendedorismo e a defesa incansável da soberania nacional".