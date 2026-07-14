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Próteses do SUS são melhores que 'dentadura do Trump', diz Lula

Escrito por Guilherme Matos (via Agência Estado)
Publicado em 14.07.2026, 20:54:00 Editado em 14.07.2026, 20:59:20
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) Donald Trump nesta terça-feira, 14, ao afirmar que próteses dentárias feitas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) são melhores que "a dentadura" usada pelo presidente dos Estados Unidos.

A declaração foi feita durante audiência no Palácio do Planalto com Igor Calvet, o presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea).

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"Não faz mais molde de dentadura. Agora, escaneia a boca do cidadão e faz a prótese por uma máquina 3D. Nem a dentadura do Trump é igual a essa", afirmou Lula.

Lula fez as falas enquanto tratava da compra de vans para ambulatórios odontológicos itinerantes, destinados a levar atendimento a moradores de áreas rurais sem acesso a dentistas nas cidades.

A fala ocorre às vésperas da definição do tarifaço imposto pelos Estados Unidos a produtos brasileiros. O governo Trump vai definir até a próxima quarta-feira, 15, se aplica uma taxa de 25% contra o Brasil, com base em investigação da "seção 301".

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O Itamaraty avalia que os Estados Unidos devem voltar a taxar produtos brasileiros, na contramão de declarações anteriores de Lula de que "não vai ter tarifaço".

É a segunda vez que Lula polemiza ao falar sobre o escaneamento 3d. No início de julho, ele abordou as mesmas próteses dentárias e as classificou como "chiques"- pouco antes de mostrar o dedo do meio em transmissão ao vivo.

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Lula próteses dentárias provocação sus TRUMP
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