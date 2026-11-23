O Ministério Público do Espírito Santo criou 561 cargos comissionados para permitir que promotores dobrem o número de assessores, passando de um para dois, com direito a indicar os próprios nomeados. A reestruturação, que também inclui cargos especializados, como médico veterinário e engenheiro mecânico, terá impacto financeiro estimado em R$ 9,8 milhões já em 2027, segundo cálculos do próprio órgão.

O Ministério Público capixaba afirma que a criação dos cargos faz parte de uma "reestruturação institucional" e busca "adequar sua capacidade de atuação ao crescimento expressivo das demandas da sociedade".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Além dos 561 cargos comissionados, a medida prevê a criação de cinco cargos efetivos especializados, 40 funções gratificadas e nove cargos de procurador de Justiça. As cinco vagas especializadas serão destinadas às áreas de Engenharia de Segurança do Trabalho, Engenharia Mecânica, Medicina Veterinária, Medicina do Trabalho e Psiquiatria, com um profissional para cada especialidade.

A reestruturação também dobrou o número de Subprocuradorias-Gerais de Justiça, de três para seis. Nesse caso, não se trata da criação de novos cargos, mas da ampliação de funções administrativas exercidas por integrantes da carreira, por delegação do procurador-geral de Justiça.

O número de cargos de procurador de Justiça passou de 32 para 41, um aumento de nove vagas. Atualmente, os procuradores capixabas recebem, em média, R$ 50 mil líquidos por mês.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Dos 561 cargos comissionados, 352 serão destinados diretamente às Promotorias. Os outros 209 serão distribuídos entre núcleos, grupos especiais e centros de apoio operacional do MPES, como o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), o Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal (Gaesf) e o Grupo de Trabalho de Recuperação do Rio Doce.

O Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2027 prevê R$ 635,1 milhões para o Ministério Público capixaba. O orçamento, no entanto, poderá chegar a R$ 739 milhões com a aplicação das novas regras de repasse de recursos, vinculadas à Receita Corrente Líquida (RCL) do Estado.

Atualmente, cada promotor conta com um assessor. Com a mudança, cada membro poderá ter um segundo profissional para auxiliá-lo nas atividades da instituição. A escolha dos assessores ficará nas mãos dos próprios promotores com quem irão trabalhar, tanto no interior quanto na Região Metropolitana. A indicação não caberá ao procurador-geral de Justiça nem à Administração Superior do MP.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os assessores "prestarão apoio jurídico direto aos membros do Ministério Público", com atividades como pesquisa de legislação, análise de documentos, acompanhamento de procedimentos e prazos e elaboração de minutas. Segundo o MP, "o objetivo é preparar a instituição para responder, de maneira cada vez mais qualificada, às demandas da sociedade".

"A expectativa é proporcionar melhores condições para que Promotores de Justiça se dediquem às atividades que exigem sua atuação direta, como audiências judiciais, inspeções, fiscalizações, articulação com a rede de proteção e atendimento à sociedade.", argumenta o MP.

A proposta foi analisada e aprovada pelo Colégio de Procuradores de Justiça em 5 de novembro e, posteriormente, pela Assembleia Legislativa do Espírito Santo, em 16 de novembro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As leis foram sancionadas pelo governador Ricardo Ferraço (MDB) em 17 de novembro e publicadas no Diário Oficial do Estado no dia seguinte. A reestruturação está prevista na Lei Estadual nº 12.984/2026 e nas Leis Complementares nº 1.160/2026 e nº 1.161/2026.