Projeto quer incluir Dia de São José no calendário oficial de eventos

Proposta é do deputado estadual Pedro Paulo Bazana (PSD)

Foi aprovado em primeira votação na Assembleia Legislativa do Paraná o projeto de lei que insere no calendário oficial de eventos do estado o Dia de São José, a ser comemorado anualmente no dia 19 de março. A proposta é do deputado estadual Pedro Paulo Bazana (PSD).

José de Nazaré, segundo o Novo Testamento, é “pai terreno” de Jesus e esposo de Maria. Além de ser reconhecido como “padroeiro das famílias”, é visto como “padroeiro dos trabalhadores” por ter sido um operário.

“Esta é também uma forma de homenagear todos os trabalhadores do nosso estado, já que estamos perto das comemorações do dia 1º de maio”, ressalta o deputado Bazana.

Para virar lei, o projeto ainda precisa passar por outras duas votações no plenário da Alep.

Mas o padre Sergio Reis de Lima, do Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Curitiba, é só comemoração: “Estou emocionado. É uma alegria contagiante. Hoje definitivamente é um dia muito especial”.

O projeto de autoria do deputado Bazana deve passar por mais duas votações na próxima semana.

