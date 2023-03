Programação empresarial paralela na China deve ser mantida, diz Secom

Sofia Aguiar e Célia Froufe (via Agência Estado)

A Secretaria de Comunicação Social (Secom) confirmou que a agenda empresarial paralela da viagem à China do presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve ser mantida, mesmo com o adiamento da ida do chefe do Executivo ao país asiático. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, e Tatiana Rosito, da Secretaria de Assuntos Internacionais, por exemplo, já estão na China.

Como a viagem costuma demorar mais de um dia, diversos empresários, assessores e ministros se anteciparam e embarcaram com antecedência ao país. Contudo, após a confirmação do adiamento da viagem pelo presidente, sem nova data definida, integrantes da comitiva presidencial que ainda estavam no Brasil desistiram da viagem.