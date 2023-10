Produtor rural, Guilherme Piai assumirá secretaria da Agricultura de SP

O produtor rural Guilherme Piai assumirá o comando da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo no lugar de Antonio Junqueira. A nomeação de Piai, atual secretário executivo da pasta, deve ser oficializada nesta quarta-feira, 11, segundo apurou o

, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. A secretaria estava sem comando desde a semana passada, quando Junqueira pediu demissão. Na manhã de ontem Piai participou do seminário Lide/

sobre desafios e oportunidades do agronegócio e apresentou projetos e metas da secretaria, ainda como número 2 da pasta. Ele deixou o evento para acertar, no Palácio dos Bandeirantes, detalhes da nomeação. Nos bastidores, empresários elogiaram a escolha de Piai, que vem do setor produtivo. A possibilidade de troca no comando da Agricultura havia sido antecipada pelo

em agosto, quando o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) começou a fazer trocas no segundo escalão da pasta. As informações são do jornal