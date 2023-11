Procuradoria denuncia juiz flagrado em vídeo agredindo mulher por violência psicológica

O Ministério Público de São Paulo denunciou o juiz Valmir Maurici Júnior, que comandava a 5ª Vara Cível de Guarulhos, à Justiça pelos crimes de violência psicológica e filmagem sem consentimento praticados contra a própria mulher - a qual ele agrediu e humilhou, conforme registrado em vídeo. O magistrado ainda é acusado de vias de fato, uma contravenção penal (considerada mais 'branda' que um crime). Somadas, as penas dos delitos imputados ao juiz podem chegar a quatro anos de detenção. Caberá ao órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo aceitar a denúncia e colocar o magistrado no banco dos réus. A peça foi levada à Corte há 15 dias, pelo procurador-geral de Justiça de São Paulo Mario Sarrubbo. Valmir Maurici Júnior entrou na mira de diferentes frentes de investigação após ser filmado xingando e dando tapas e empurrões na mulher na casa em que moravam, em Caraguatatuba, no litoral paulista. Ela acusou o marido de violência física, sexual e psicológica. Ao oferecer a denúncia criminal à Justiça Sarrubbo entendeu que não havia provas suficientes para acusar o juiz por crime sexual. De outro lado entendeu que o magistrado causou 'dano emocional' à mulher. Afastado, o juiz também é alvo de apuração disciplinar aberta pelo Conselho Nacional de Justiça. Além disso, o Ministério Público de São Paulo quer abrir outras frentes de apuração sobre os vídeos que registram a conduta do magistrado.

A reportagem entrou em contato com o juiz, que não quis se manifestar. O espaço está aberto para manifestações.