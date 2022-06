Procuradora-geral de Registro é agredida por procurador dentro de prefeitura

Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)

A procuradora-geral de Registro, no Vale do Ribeira, a 190 quilômetros de São Paulo, Gabriela Samadello Monteiro de Barros, foi brutalmente agredida pelo colega de trabalho, o também procurador municipal Demétrius Oliveira de Macedo, dentro da prefeitura. As agressões ocorreram na segunda-feira, 20, e foram registradas em vídeo.

continua após publicidade .

Após derrubar Gabriela, ele dá socos e pontapés na procuradora, a quem é subordinado. Também a chama de "vagabunda" e "puta".

Outras duas servidoras tentam conter Macedo. Uma delas é empurrada com violência contra uma porta fechada. A outra arrasta Gabriela para tentar afastá-la do agressor.

continua após publicidade .

O procurador só foi contido após a intervenção de outros funcionários que ouviram os gritos de socorro.

O caso foi registrado como lesão corporal na Delegacia de Defesa da Mulher de Registro.

A prefeitura divulgou uma nota de repúdio e disse que o procurador foi suspenso.

continua após publicidade .

"Reafirmamos nosso compromisso com a prevenção e enfrentamento a todas as formas de violência, principalmente aquelas que vitimizam mulheres", diz um trecho da manifestação.

Em entrevista à TV Tribuna, filiada da TV Globo, Gabriela disse que as agressões aconteceram depois que ela pediu a abertura de um processo disciplinar contra o procurador por maus tratos a outra funcionária. "Foi exposta a minha dignidade como mulher, fui desrespeitada com servidora pública", afirmou.

O vídeo da agressão pode ser conferido no seguinte endereço na internet: https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/procuradora-geral-de-registro-e-agredida-por-colega-de-trabalho-dentro-da-prefeitura-assista/

continua após publicidade .

COM A PALAVRA, A PREFEITURA

"A Prefeitura de Registro manifesta o mais absoluto e profundo repudio aos brutais atos de violência realizados pelo Procurador Municipal contra a servidora municipal mulher que exerce a função de Procuradora Geral do Município, fatos ocorridos na última segunda-feira (20/6).

continua após publicidade .

Que a vítima e sua família recebam toda nossa solidariedade, apoio e cada palavra de conforto e acolhimento.

A administração municipal está tomando as providências necessárias e já determinou de imediato que o agressor seja suspenso, nos termos do art. 179, c/c inc. III do art. 180, ambos da Lei Complementar nº 034/2008 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Registro, com prejuízo de seus vencimentos, a partir de 21 de junho.

Reafirmamos nosso compromisso com a prevenção e enfrentamento a todas as formas de violência, principalmente aquelas que vitimizam mulheres.

Os servidores da Procuradoria Geral Municipal e da Secretaria de Negócios Jurídicos receberão todo apoio necessário, inclusive acompanhamento psicológico.

Por fim, aos demais servidores desta municipalidade recebam nosso amparo e saibam que a prática de violência é veementemente repudiada e será severamente punida pela Administração Municipal."

COM A PALAVRA, O PROCURADOR

A reportagem busca contato com Demétrius Oliveira de Macedo e deixou o espaço aberto para manifestação.