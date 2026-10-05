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Primeiro turno de 2026 tem maior abstenção desde 1998 com mais de 33 milhões ausentes

Escrito por Ana Luiza Peixoto, Bruno Ponceano e Francielly Barbosa (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Mais de 33 milhões de eleitores não compareceram às urnas neste primeiro turno das eleições de 2026, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A taxa de abstenção foi de 21,08%, contra 20,95% no primeiro turno de 2022. A taxa registrada no domingo, 4, é a maior desde 1998.

Nas últimas quatro eleições gerais, o índice havia sido de 20,79% em 2022, 20,33% em 2018 e 19,39% em 2014. Dos 158.745.463 eleitores aptos a votar no País, 78,92% compareceram às urnas.

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Entre os Estados, Mato Grosso do Sul registrou a maior taxa de abstenção, com 23,85%, enquanto Ceará teve a menor, com 15,33%.

5 Estados com maiores taxas de abstenção

Mato Grosso do Sul - 23,85%

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Rio de Janeiro - 23,31%

Minas Gerais - 22,62%

São Paulo - 22,54%

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Mato Grosso - 22,18%

5 Estados com menores taxas de abstenção

Ceará (CE) - 15,33%

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Piauí (PI) -17,07%

Roraima (RR) - 17,10%

Sergipe (SE) -17,27%

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Paraíba (PB) - 17,36%

Possibilidade não era descartada

O índice elevado de abstenção não era uma possibilidade descartada antes da votação. A pesquisa Travessia, realizada com exclusividade para o Estadão e divulgada em 2 de outubro, mostrou que 20,2% dos eleitores ainda não tinham certeza se compareceriam às urnas.

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Outros 78,5% diziam ter certeza de que votariam e 1,3% não souberam ou não responderam.

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