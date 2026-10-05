Primeiro turno de 2026 tem maior abstenção desde 1998 com mais de 33 milhões ausentes
Mais de 33 milhões de eleitores não compareceram às urnas neste primeiro turno das eleições de 2026, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A taxa de abstenção foi de 21,08%, contra 20,95% no primeiro turno de 2022. A taxa registrada no domingo, 4, é a maior desde 1998.
Nas últimas quatro eleições gerais, o índice havia sido de 20,79% em 2022, 20,33% em 2018 e 19,39% em 2014. Dos 158.745.463 eleitores aptos a votar no País, 78,92% compareceram às urnas.
Entre os Estados, Mato Grosso do Sul registrou a maior taxa de abstenção, com 23,85%, enquanto Ceará teve a menor, com 15,33%.
5 Estados com maiores taxas de abstenção
Mato Grosso do Sul - 23,85%
Rio de Janeiro - 23,31%
Minas Gerais - 22,62%
São Paulo - 22,54%
Mato Grosso - 22,18%
5 Estados com menores taxas de abstenção
Ceará (CE) - 15,33%
Piauí (PI) -17,07%
Roraima (RR) - 17,10%
Sergipe (SE) -17,27%
Paraíba (PB) - 17,36%
Possibilidade não era descartada
O índice elevado de abstenção não era uma possibilidade descartada antes da votação. A pesquisa Travessia, realizada com exclusividade para o Estadão e divulgada em 2 de outubro, mostrou que 20,2% dos eleitores ainda não tinham certeza se compareceriam às urnas.
Outros 78,5% diziam ter certeza de que votariam e 1,3% não souberam ou não responderam.