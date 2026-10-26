Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Política
publicidade
POLÍTICA

Primeiro-ministro do Canadá parabeniza Lula pela reeleição

Escrito por Laís Adriana (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, parabenizou o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), pela reeleição. "A relação entre ambos os países floresceu sob nossa parceira. Vamos aproveitar esta oportunidade para torná-la ainda mais forte", escreveu o premiê no X, na noite de domingo, 25.

Carney disse ainda que pretende aprimorar a colaboração bilateral em comércio, meio ambiente e "prosperidade".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/LULA/VITÓRIA/REPERCUSSÃO/CANADÁ/MARK CARNEY
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV