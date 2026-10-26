Primeiro-ministro do Canadá parabeniza Lula pela reeleição
Escrito por Laís Adriana (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, parabenizou o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), pela reeleição. "A relação entre ambos os países floresceu sob nossa parceira. Vamos aproveitar esta oportunidade para torná-la ainda mais forte", escreveu o premiê no X, na noite de domingo, 25.
Carney disse ainda que pretende aprimorar a colaboração bilateral em comércio, meio ambiente e "prosperidade".
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.