Primeiro-ministro do Canadá parabeniza Lula pela reeleição

O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, parabenizou o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), pela reeleição. "A relação entre ambos os países floresceu sob nossa parceira. Vamos aproveitar esta oportunidade para torná-la ainda mais forte", escreveu o premiê no X, na noite de domingo, 25.

Carney disse ainda que pretende aprimorar a colaboração bilateral em comércio, meio ambiente e "prosperidade".