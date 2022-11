PRF: Rodovias seguem livres de bloqueios; ainda há 5 interdições

Isadora Duarte (via Agência Estado)

Há ocorrências apenas em Mato Grosso (2) e no Pará (3)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que os pontos de interdições em rodovias federais, quando o tráfego é parcialmente restrito, recuaram de 13 às 11h29 para 5 às 20h20. As vias seguem sem bloqueios, quando há interrupção total do fluxo, segundo a PRF. As informações foram publicadas na conta oficial do Twitter da PRF.

Há ocorrências apenas em Mato Grosso (2) e no Pará (3). Em relação ao boletim de 11h29, cessaram as interdições nos Estados do Amazonas, de Mato Grosso do Sul e de Rondônia. Segundo a corporação, mais 13 manifestações foram desfeitas, alcançando o total de 975 manifestações desmobilizadas.

A corporação anunciou uma operação para liberar estradas na madrugada da terça-feira, 1º, após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinar a liberação imediata das vias públicas.

Desde a noite de domingo, 30, após a derrota do presidente Jair Bolsonaro (PL), atos interditam rodovias pelo País. Seus apoiadores pedem a intervenção do Exército em movimento antidemocrático. Na noite de ontem, o presidente pediu, em vídeo, para os manifestantes liberarem as rodovias.

Concessionárias

Já os pontos de bloqueio nas rodovias concedidas à iniciativa privada subiram de dois às 8h para três às 18h, segundo dados atualizados pela Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias (ABCR). "Durante o período da tarde, os pontos de bloqueio foram totalmente eliminados. Entretanto, no final da tarde houve registro de três novos pontos de bloqueio na Via Brasil BR-163 MT, sendo 2 totais e 1 parcial. Não há filas", informou a ABCR. Os dados reúnem informações fornecidas por 48 concessionárias, entre as principais rodovias do Brasil.

