PRF diz que há três bloqueios totais de rodovia no Paraná por conta de chuvas

O diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Antônio Fernando Oliveira, afirmou à imprensa que a instituição monitora três bloqueios totais de rodovias no Paraná em decorrência de inundações. Segundo ele, dois ocorrem na BR-153 e um na BR-476.

"Nesse momento, temos três bloqueios que nos trazem mais atenção no estado do Paraná por efeitos climáticos, muita chuva que não tem cessado na região", afirmou.

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Segundo o diretor-geral, a PRF tem trabalhado para garantir "fluidez no trânsito e a circulação dos eleitores para que possam exercer seu direito de voto".

As forças de segurança pública estão reunidas em Brasília, no Centro Integrado de Comando e Controle Nacional (CICCN), do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).