Presidentes da América Latina parabenizam Lula por vitória nas eleições
Chefes de Estado de diferentes países da América Latina enviaram mensagens ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) após o resultado das eleições no Brasil. Nas declarações, eles destacaram a importância do processo democrático e defenderam o fortalecimento de laços regionais, com foco em integração e desenvolvimento.
O presidente da Bolívia, Rodrigo Paz, afirmou que a relação entre os dois países deve seguir como prioridade. "Parabenizo o presidente Lula por sua vitória. Bolívia e Brasil são países vizinhos e irmãos, unidos por uma história e desafios comuns. Continuaremos trabalhando juntos para fortalecer nossa relação e gerar mais oportunidades para nossas nações", disse.
O presidente do Uruguai, Yamandú Orsi, informou que conversou com Lula após o resultado. "Acabo de conversar com o presidente eleito do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, um amigo. Eu o parabenizei pela vitória e pela festa democrática que representa um processo eleitoral", afirmou.
A presidente do México, Claudia Sheinbaum, destacou a vitória como expressão da vontade popular. "Viva a democracia, o povo brasileiro venceu. Parabéns, presidente Lula!", escreveu. Já o presidente do Panamá, José Raúl Mulino parabenizou o Brasil pelo processo eleitoral e Lula pela vitória, enfatizando a continuidade da cooperação.
Um dos principais críticos de Lula na região, o presidente da Argentina, Javier Milei, não comentou o resultado da eleição. Após a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de suspender temporariamente a divulgação da contagem de votos durante a apuração do segundo turno, Milei republicou no X uma mensagem que comparava Lula ao venezuelano Nicolás Maduro.