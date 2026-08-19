Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Política
publicidade
POLÍTICA

Presidente, pela relevância do cargo, merece foro privilegiado, diz Zema

Escrito por Gabriel Máximo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O candidato do Novo à Presidência, Romeu Zema, defendeu nesta quarta-feira, 19, durante sabatina do SBT, acabar com o foro privilegiado para todos os cargos que hoje possuem essa prerrogativa, exceto para o presidente da República. A proposta consta no plano de governo do presidenciável.

Questionado se restringir o foro privilegiado apenas ao chefe do Executivo, cargo que o ex-governador de Minas Gerais pretende ocupar, não acaba por fragilizar o discurso moralizante que adota, o candidato do Novo respondeu: "O que nós estamos propondo é aquilo que tem nas melhores práticas do mundo todo. Um presidente, talvez pela relevância do cargo, merece foro".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Zema disse ainda que, atualmente, a prerrogativa acaba por gerar uma "proteção excessiva" a políticos que buscam evitar a responsabilização por crimes.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
eleições 2026 foro privilegiado presidente ZEMA
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV