Presidente, pela relevância do cargo, merece foro privilegiado, diz Zema

O candidato do Novo à Presidência, Romeu Zema, defendeu nesta quarta-feira, 19, durante sabatina do SBT, acabar com o foro privilegiado para todos os cargos que hoje possuem essa prerrogativa, exceto para o presidente da República. A proposta consta no plano de governo do presidenciável.

Questionado se restringir o foro privilegiado apenas ao chefe do Executivo, cargo que o ex-governador de Minas Gerais pretende ocupar, não acaba por fragilizar o discurso moralizante que adota, o candidato do Novo respondeu: "O que nós estamos propondo é aquilo que tem nas melhores práticas do mundo todo. Um presidente, talvez pela relevância do cargo, merece foro".

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Zema disse ainda que, atualmente, a prerrogativa acaba por gerar uma "proteção excessiva" a políticos que buscam evitar a responsabilização por crimes.