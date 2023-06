'Presidente está se movimentando', diz Lira após reunião com Lula

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), afirmou que foi o presidente Luiz Inácio Lula da Silva quem o procurou para a reunião entre eles promovida no início da manhã desta segunda-feira, 5. "Eu recebi ontem (domingo, 4) uma ligação do presidente para tomar café da manhã hoje", afirmou o líder do Centrão em entrevista à CNN Brasil. De acordo com Lira, "Lula está se movimentando" após a crise na articulação política. "E isso é bom", avaliou Lira.

continua após publicidade

"Nós colocamos assuntos em dia, tratamos do que vem se discutindo, que é uma arrumação mais efetiva da base do governo na Câmara e no Senado", relatou o presidente da Câmara. Para Lira, é preciso avançar nas conversas para o País deixar "essa situação de indefinição" sobre o tamanho da base do governo na Câmara. "O governo vai, a partir de hoje, ter participação mais efetiva na construção de base mais sólida", disse. "Nós precisamos que matérias do governo possam ser discutidas com tranquilidade".

Lira assegurou que é um facilitador do governo na Câmara, mas ressaltou que o atual Congresso é conservador e liberal, com posições próprias diferentes da postura de esquerda adotada pelo Palácio do Planalto.