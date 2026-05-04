Presidente do TST explica fala sobre 'vermelhos e azuis' e diz que foi resposta a Ives Gandra

O presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Luiz Phillipe Vieira de Mello, abriu a sessão desta segunda-feira, 4, com uma tentativa de se explicar da definição polêmica que viralizou nas redes sociais sobre a existência de juízes do trabalho "vermelhos e azuis". Segundo ele, a fala foi em resposta ao ministro Ives Gandra Filho que cunhou a expressão durante palestra em um evento, organizado por outro membro do tribunal, que ensinava advogados a litigaram na instituição.

"Ninguém tem o direito de me acusar de ser ativista ou não ser. Eu tenho a prova documentada de onde começou isso e eu tenho certeza que o ministro Ives (Gandra), na sua dignidade, não vai dizer que não começou neste evento, primeiro encontro, de como atuar no Tribunal Superior do Trabalho", afirmou.

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"É por isso que eu me manifesto expressamente para que toda a população saiba: não sou um juiz parcial. Eu tenho 40 anos de história como magistrado e eu sei o que a comunidade jurídica pensa a meu respeito. Podem não gostar de uma coisa ou outra, mas sabem que eu sempre decido com a técnica e com a minha maneira de interpretar a Constituição e as leis do País, especialmente a CLT", prosseguiu.

Gandra usou a expressão "azuis e vermelhos" durante palestra para descrever ministros "liberais e intervencionistas" ou "legalistas e ativistas". O ministro foi procurado pela reportagem, mas não havia se manifestado até a publicação deste texto. O espaço segue aberto.

Ao final de sua fala, Vieira de Mello passou a palavra ao ministro Gandra Filho, que reiterou sua avaliação de que existe a mencionada divisão entre azuis e vermelhos no TST.

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"Depois da primeira aula que dei nesse curso, disseram: 'puxa, mas essa expressão divide colegas entre cores'. Se isso é ofensivo, deixo de fazer. Mas a realidade não pode ser escondida, e qual é a realidade? Que há divisão interna no Tribunal em relação a ver o direito do trabalho de uma forma ou de outra. É como eu busquei colocar no curso. Há ministros que têm uma visão mais liberal e há ministros que têm uma visão mais intervencionista", reforçou.

A aula ministrada por Gandra, na qual primeiro utilizou a expressão juízes "vermelhos e azuis", integrou um curso coordenado pelo ministro do TST Guilherme Caputo Bastos. O evento, com a participação de membros da Corte, tinha como objetivo ensinar advogados a litigar na mais alta instância da Justiça do Trabalho.

"Como presidente do tribunal, eu não poderia ficar omisso diante de cursos de como advogar nesta corte. Se isso não é um conflito ético, não sei mais o que seria. Com inscrição de advogados a custo alto e aqueles que não podiam pagar o custo, como ficam? Eu disse, por favor, não façam, porque não vou ficar omisso", comentou Vieira de Mello.

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Em sua fala que desencadeou a crise no tribunal, o presidente do TST se incluiu entre os "vermelhos", que estariam a serviço de uma "causa", e afirmou que os "azuis" atuariam guiados por "interesses". Ao comentar este trecho, Gandra se queixou do posicionamento do colega e disse que membros da Corte se sentiram ofendidos.

"A sua excelência quando falou de causa e interesse fez um juízo moral. Em que sentido? Acusa, como se aqui eu estivesse defendendo valores, e vocês que fazem parte de um determinado grupo estaria defendendo interesses ou vendendo sentenças, defendendo os interesses do capital. Ficou uma coisa que foi ofensiva a vários colegas", disse Gandra.

Apesar do embate público, Vieira de Mello e Gandra conversaram nos bastidores antes do início da sessão. O presidente do TST expôs o seu incômodo com a situação e avisou o colega que se manifestaria publicamente abordando as falas de Gandra no curso, mas que garantiria direito dele responder. A discussão entre os durou mais de 30 minutos.

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Presidente lê fala de Ives Gandra comparando TST ao Terceiro Reich e se diz 'cor de rosa'

Em sua réplica à fala do colega, Vieira de Mello leu trechos de um discurso atribuído a Gandra no curso oferecido aos advogados em que o ministro compara o seu trabalho no TST à uma atuação "por dentro do Terceiro Reich", em referência ao período de governo nazista na Alemanha.

"É preciso conhecer internamente as instituições, assim como já se falou sobre o Terceiro Reich. Vou por dentro do Terceiro Reich aqui e por dentro do TST. Eu sou legalista. Voltamos para antes da Revolução Francesa pelo ativismo do Judiciário. O juiz não tem aplicado a lei", teria dito Gandra, conforme leitura feita por Vieira de Mello.

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O presidente do TST reconheceu que há divergências no tribunal, mas que, diferentemente do apontado por Gandra, o teor das disputas teria mudado. "Esse tribunal é plural. Sempre teve divergências internas. Só que as divergências eram construídas com ideias, com argumentos, não com rótulos. Só quero deixar claro para a comunidade jurídica e o país que não fui eu quem dividiu entre azuis e vermelhos. Sem nenhum preconceito, eu sou cor de rosa. Estou misturando o azul com vermelho".

Em resposta, Gandra afirmou ter visto diversas entrevistas de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) reclamando de supostas violações de jurisprudência pelo TST. Como mostrou o Estadão, houve uma escalada nos últimos anos de reclamações trabalhistas apresentadas por empresários ao STF para reformar decisões do TST que teriam ido contra o que determina o Supremo.

"O que nós não podemos dizer é o seguinte: quem faz qualquer autocrítica, quem discorda da visão que eu tenho da Justiça do Trabalho, está indo contra o direito do trabalho. Eu também gostaria de ser respeito neste sentido", finalizou Gandra, ao que Vieira de Mello respondeu: "Vossa excelência que estabeleceu a dicotomia (entre azuis e vermelhos).

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O embate foi finalizado com um discurso da ministra Cristina Peduzzi, que disse lamentar a discussão entre os colegas. "Reconheço que a divergência é fundamental no regime democrático", afirmou. "Não vejo nenhuma atitude democrática em um bate-boca como esse que se travou, porque se tiver que responder pelos atos praticados, cada um fará por si. Não vejo nenhuma necessidade de repreender colegas", completou, em tom crítico a Vieira de Mello.