Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Política
publicidade
POLÍTICA

Presidente do TRE-SC diz que às 17h maioria das seções estava fechada

Escrito por Célia Froufe (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina (TRE-SC), Carlos Roberto da Silva, afirmou em entrevista coletiva que, às 17 horas, a maioria das seções eleitorais do Estado estava fechada e que não havia qualquer informação oficial sobre mudanças no procedimento, com extensão de horário de votação. "Soubemos pela imprensa, mas não tivemos até o momento nenhuma comunicação oficial. O TRE de Santa Catarina não recebeu até um minuto atrás nenhuma comunicação oficial dessa eventual decisão", afirmou às 17h20.

Ele salientou que, pela legislação eleitoral, às 17 horas, todos os presidentes de mesa das quase 17.400 sessões eleitorais de Santa Catarina estavam autorizados a encerrar a votação. "Então, qual é o cenário que nós temos? Às 17 horas, não havia nenhuma comunicação oficial, como não há até o presente momento, nós temos essa informação", insistiu, explicando que um "número muito expressivo" de sessões eleitorais já encerrou a votação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O presidente do TRE-SC destacou que não há qualquer tipo de situação que justificasse a prorrogação do prazo para a votação no Estado. "Como soubemos também pela imprensa, que teria ocorrido em outros Estados, problemas com transporte e outras situações que parecem que lá motivaram eventualmente esse pedido de prorrogação. Nós não tínhamos e não temos aqui em Santa Catarina essa situação a justificar a prorrogação."

Silva disse também que começaria o processo de remessa dos dados para Brasília. "Nós vamos continuar trabalhando exatamente conforme o planejado e, é claro, estamos atentos e aguardamos eventualmente qualquer outra determinação judicial que tiver."

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ELEIÇÕES 2026/2º TURNO/SC/AMPLIAÇÃO/HORÁRIO/AGUARDO/ORIENTAÇÕES
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV