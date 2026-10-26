Presidente do Republicanos parabeniza Lula e pede governo para todos

O presidente do Republicanos, deputado Marcos Pereira (SP), parabenizou na noite do domingo, 25, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), pela reeleição e disse que o "novo mandato traz a responsabilidade de governar para todos os brasileiros".

Em publicação no X, o deputado afirmou que Lula deve governar "inclusive" para "os que votaram em Flávio Bolsonaro, com respeito às diferenças e diálogo com o Congresso Nacional".

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O Republicanos permaneceu neutro no primeiro turno e manifestou apoio formal ao candidato do PL na segunda votação, embora controle o Ministério de Portos e Aeroportos na gestão petista.