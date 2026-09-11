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Presidente do PT usa investigação para perguntar sobre Flávio: 'O que mais ele esconde?'

Escrito por Gabriel Hirabahasi (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O presidente do PT, Edinho Silva, atacou o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), usando a notícia de que o senador é formalmente investigado no Supremo Tribunal Federal em meio ao caso Master para tentar desgastá-lo. Edinho disse que "vivemos fatos gravíssimos" e citou que Flávio "é investigado por corrupção, lavagem de dinheiro e evasão de divisas".

"A quebra de sigilo, ainda parcial do inquérito do Dark Horse, mostra que a PF aponta Flávio Bolsonaro como interlocutor direto do banqueiro Daniel Vorcaro. E agora, sabemos que Flávio encontrou com ele mais do que já era público. O irmão dele Eduardo Bolsonaro era o gestor do dinheiro, segundo a investigação", disse, em publicação no X.

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Edinho disse que "é preciso uma apuração rigorosa do que foi feito com esse dinheiro" repassado por Vorcaro para o filme "Dark Horse", baseado na história do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo as investigações, foram mais de R$ 60 milhões repassados por Vorcaro para o filme.

Flávio Bolsonaro e sua equipe não apresentaram, até o momento, uma comprovação de como esse dinheiro foi usado.

"Flávio mentiu que tivesse pedido dinheiro, depois foi pego na mentira com um áudio chamando o banqueiro de irmãozão. O que mais Flávio Bolsonaro esconde?", questionou o presidente do PT.

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ASO MASTER/STF/MENDONÇA/QUEBRA/SIGILO Edinho Silva Flávio Bolsonaro PT
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